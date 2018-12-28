Москва и Лондон в январе начнут восстановление состава дипмиссий

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Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В январе начнется восстановление состава дипломатических миссий России в Лондоне и Великобритании в Москве после взаимных высылок дипломатов.

Как передает Report, об этом заявил российский посол в Великобритании Александр Яковенко в интервью телеканалу "Россия 24".

"У нас достигнуты принципиальные договоренности о том, что где-то в январе дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне. Я не уверен, что это будет сделано в отношении всех сотрудников, но, по крайней мере, половина посольства будет восстановлена", - сказал А.Яковенко.

Напомним, что в марте Россия "зеркально" отреагировала на поступок Лондона, объявившего персонами нон грата ряд российских дипломатов. Поводом послужил инцидент в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Великобритания утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.