Москва и Киев провели очередной обмен военнопленными

Сегодня состоялся обмен военнопленными между РФ и Украиной по формуле "146 на 146".

Как передает Report , об этом сообщило Минобороны России.

Отмечается, что российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

"Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, украинская сторона передала российской восемь граждан РФ, жителей Курской области.

Посреднические усилия гуманитарного характера при обмене оказали ОАЭ, резюмировали в российском оборонном ведомстве.