О нас

Москва и Киев провели очередной обмен военнопленными

Москва и Киев провели очередной обмен военнопленными Сегодня состоялся обмен военнопленными между РФ и Украиной по формуле "146 на 146".
Другие страны
24 августа 2025 г. 16:12
Москва и Киев провели очередной обмен военнопленными

Сегодня состоялся обмен военнопленными между РФ и Украиной по формуле "146 на 146".

Как передает Report, об этом сообщило Минобороны России.

Отмечается, что российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

"Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, украинская сторона передала российской восемь граждан РФ, жителей Курской области.

Посреднические усилия гуманитарного характера при обмене оказали ОАЭ, резюмировали в российском оборонном ведомстве.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
ФотоПрезиденту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
22 августа 2025 г. 20:58
В Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
ФотоВ Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
22 августа 2025 г. 18:45
Президент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
21 августа 2025 г. 20:09
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
21 августа 2025 г. 12:53
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
20 августа 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi