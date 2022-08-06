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Москва и Анкара намерены довести товарооборот до $100 млрд в год

Москва и Анкара намерены довести товарооборот до $100 млрд в год Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Сочи рассказал журналистам президентского пула, что турецкая и российская сторона договорились о планах выведения двусторонней торговли до $100 млрд в год.
Другие страны
6 августа 2022 г. 15:06
Москва и Анкара намерены довести товарооборот до $100 млрд в год

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Сочи рассказал журналистам президентского пула, что турецкая и российская сторона договорились о планах выведения двусторонней торговли до $100 млрд в год.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает телеканал TRT.

«Мы хотим развивать сотрудничество во всех областях, включая энергетику, торговлю, туризм, сельское хозяйство. Мы хотим, чтобы наша торговля была более сбалансированной. В Сочи наш министр торговли Муш подписал с вице-премьером России Новаком меморандум — своего рода дорожную карту торгово-экономических отношений между двумя странами», — отметил он.

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