Московский суд продлил арест четверым обвиняемым в совершении теракта в "Крокусе"

Басманный суд Москвы продлил до 22 февраля 2025 года срок содержания под стражей четверым обвиняемым в совершении террористического акта в "Крокус сити холле".

Басманный суд Москвы продлил до 22 февраля 2025 года срок содержания под стражей четверым обвиняемым в совершении террористического акта в "Крокус сити холле".

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Продлить избранную ранее меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова на срок до 22 февраля 2025 года", - огласила решение судья Евгения Козлова.

Заседание прошло в закрытом режиме.

Ранее фигурантам был продлен срок ареста до 22 ноября.