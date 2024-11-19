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Московский суд продлил арест четверым обвиняемым в совершении теракта в "Крокусе"

Московский суд продлил арест четверым обвиняемым в совершении теракта в "Крокусе" Басманный суд Москвы продлил до 22 февраля 2025 года срок содержания под стражей четверым обвиняемым в совершении террористического акта в "Крокус сити холле".
Другие страны
19 ноября 2024 г. 21:10
Московский суд продлил арест четверым обвиняемым в совершении теракта в Крокусе

Басманный суд Москвы продлил до 22 февраля 2025 года срок содержания под стражей четверым обвиняемым в совершении террористического акта в "Крокус сити холле".

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Продлить избранную ранее меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова на срок до 22 февраля 2025 года", - огласила решение судья Евгения Козлова.

Заседание прошло в закрытом режиме.

Ранее фигурантам был продлен срок ареста до 22 ноября.

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Версия на азербайджанском языке “Crocus”da terror törətməkdə təqsirləndirilən 4 nəfərin həbs müddəti uzadılıb

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