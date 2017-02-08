Московский суд оставил в СИЗО криминального авторитета Шакро Молодого

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Мосгорсуд признал законным продление ареста до 15 марта обвиняемому в вымогательстве Захарию Калашову, известному как вор в законе по прозвищу Шакро Молодой, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Суд оставил жалобу защиты Калашова без удовлетворения, постановление районного суда - без изменения", - сказал собеседник агентства.

Ранее Тверской суд Москвы продлил до 15 марта срок содержания под стражей в отношении Калашова.

Также суд признал законным продление ареста четырем предполагаемым соучастникам Калашова: бывшему сотруднику Главного управления МВД РФ по борьбе с оргпреступностью Евгению Суржикову, Герману Гамидову, Николаю Николаеву и Савелию Гоновичеву.

В отношении Калашова расследуется два уголовных дела: о вымогательстве и об организации преступного сообщества. При этом в постановлении о возбуждении второго дела Калашов назван лидером преступного сообщества.