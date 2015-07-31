​Московских журналистов обвинили в экстремизме

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Хамовнический суд Москвы по делу об экстремизме выдал санкции на арест журналиста РБК Александра Соколова, экс-редактора газеты "Дуэль" Юрия Мухина и его знакомого Валерия Парфенова.

Как сообщает Report, об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда Вера Фокеева.

"По ходатайству следователя суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок ареста установлен до 22 сентября", - сказала она.

По словам пресс-секретаря, им вменяется статья 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Однако она пока не смогла уточнить, предъявлены ли им официальные обвинения или они остаются в статусе подозреваемых.

По данным СМИ, арестованные пытались добиться смены власти.