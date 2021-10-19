О нас
Report Georgia
Аудио новости

Мощный взрыв в Шотландии, есть пострадавшие

Мощный взрыв в Шотландии, есть пострадавшие Три человека доставлены в больницу после мощного взрыва, произошедшего в городе Эре на юго-западе Шотландии.
Другие страны
19 октября 2021 г. 04:16
Мощный взрыв в Шотландии, есть пострадавшие

Три человека доставлены в больницу после мощного взрыва, произошедшего в городе Эре на юго-западе Шотландии.

Как передает Report, об этом вещательной корпорации ВВС заявили в Службе экстренной медицинской помощи Шотландии.

"На место происшествия были направлены три машины с экипажами, обученными работе в условиях ЧС, шесть машин скорой помощи и медицинский вертолет. Три пациента доставлены в больницу Кроссхаус в городе Килмарнок близ Глазго", - сообщили медики.

Данных о погибших в результате взрыва пока нет. По предварительным данным причиной ЧП могла стать утечка бытового газа. На месте событий находятся сотрудники Шотландской газораспределительной сети.

По данным агентства, в результате взрыва был полностью разрушен по крайне мере один двухэтажный частный жилой дом, у другого обвалилась одна из стен.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Şotlandiyada partlayış zamanı bir neçə nəfər xəsarət alıb

Самое важное

Советник Эрдогана: Шушинская декларация предотвратила внешние угрозы против Азербайджана и Турции
Советник Эрдогана: Шушинская декларация предотвратила внешние угрозы против Азербайджана и Турции
18 октября 2021 г. 18:05
Полковник раскрыл детали операции по освобождению села Худаферин
Полковник раскрыл детали операции по освобождению села Худаферин
18 октября 2021 г. 16:44
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Физули
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Физули
18 октября 2021 г. 12:50
Минул год со дня освобождения Худаферинского моста
Минул год со дня освобождения Худаферинского моста
18 октября 2021 г. 00:00
Президент: Торжественно отмечать день 18 октября или же благодарить кого-то за это – абсолютно неуместно
Президент: Торжественно отмечать день 18 октября или же благодарить кого-то за это – абсолютно неуместно
17 октября 2021 г. 21:49
Мехрибан Алиева встретилась с героями Отечественной войны
Мехрибан Алиева встретилась с героями Отечественной войны
17 октября 2021 г. 21:03
Президент Ильхам Алиев: Поправки, связанные с национальными праздниками, полностью соответствуют историческим реалиям и исторической справедливости
Президент Ильхам Алиев: Поправки, связанные с национальными праздниками, полностью соответствуют историческим реалиям и исторической справедливости
17 октября 2021 г. 20:32
Глава государства: За девять месяцев экономика Азербайджана выросла примерно на 5 процентов, ненефтяная промышленность – на 20 процентов
Глава государства: За девять месяцев экономика Азербайджана выросла примерно на 5 процентов, ненефтяная промышленность – на 20 процентов
17 октября 2021 г. 19:46
Лидер Азербайджана: На основе концепции «умное село» в селе Довлетъярлы будет создан крупный населенный пункт
Лидер Азербайджана: На основе концепции «умное село» в селе Довлетъярлы будет создан крупный населенный пункт
17 октября 2021 г. 19:35
Президент Ильхам Алиев: Готовятся генеральные планы Зангилана, Губадлы, Кельбаджара и Лачына
Президент Ильхам Алиев: Готовятся генеральные планы Зангилана, Губадлы, Кельбаджара и Лачына
17 октября 2021 г. 19:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi