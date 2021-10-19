Мощный взрыв в Шотландии, есть пострадавшие

Три человека доставлены в больницу после мощного взрыва, произошедшего в городе Эре на юго-западе Шотландии.

Три человека доставлены в больницу после мощного взрыва, произошедшего в городе Эре на юго-западе Шотландии.

Как передает Report, об этом вещательной корпорации ВВС заявили в Службе экстренной медицинской помощи Шотландии.

"На место происшествия были направлены три машины с экипажами, обученными работе в условиях ЧС, шесть машин скорой помощи и медицинский вертолет. Три пациента доставлены в больницу Кроссхаус в городе Килмарнок близ Глазго", - сообщили медики.

Данных о погибших в результате взрыва пока нет. По предварительным данным причиной ЧП могла стать утечка бытового газа. На месте событий находятся сотрудники Шотландской газораспределительной сети.

По данным агентства, в результате взрыва был полностью разрушен по крайне мере один двухэтажный частный жилой дом, у другого обвалилась одна из стен.