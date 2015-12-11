В результате взрыва в Кабуле погибли два человека - ОБНОВЛЕНО

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере два человека стали жертвами мощного взрыва, который прогремел возле посольства Испании в Кабуле.

Как сообщает Report, об этом передает афганское информагентство "Пажвок".

Официальный представитель афганского МВД Седик Седикки сообщил, что инцидент произошел в столичном районе Ширпур, в котором расположен ряд посольств, в том числе испанское, и где живут госслужащие.

***17:48

Мощный взрыв прогремел в cтолице Афганистана.

Как сообщает Report со ссылкой на Khaama, взрыв прогремел в окрестностях Кабула - Ширпуре.

Информация о пострадавших и жертвах пока не поступала. Полиция пока не комментирует инцидент.