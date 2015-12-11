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    В результате взрыва в Кабуле погибли два человека - ОБНОВЛЕНО

    Взрыв прогремел возле посольства Испании в Кабуле

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере два человека стали жертвами мощного взрыва, который прогремел возле посольства Испании в Кабуле. 

    Как сообщает Report, об этом передает афганское информагентство "Пажвок".

    Официальный представитель афганского МВД Седик Седикки сообщил, что инцидент произошел в столичном районе Ширпур, в котором расположен ряд посольств, в том числе испанское, и где живут госслужащие.

    ***17:48

    Мощный взрыв прогремел в cтолице Афганистана. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Khaama, взрыв прогремел в окрестностях Кабула - Ширпуре. 

    Информация о пострадавших и жертвах пока не поступала. Полиция пока не комментирует инцидент.

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