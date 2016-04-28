Мощный взрыв прогремел у дома главы службы безопасности в Йемене

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Мощный взрыв прогремел в йеменском городе Аден на юге страны.

Как сообщает Report со ссылкой на News Sky Arabia, пострадали двое человек.

По данным телеканала, целью нападения террориста был глава службы безопасности города генерал Шаляль Шаиа.

Информации о том, пострадал он или нет, не поступало. В настоящее время известно, что смертник привел в действие установленное в автомобиле взрывное устройство после того, как охрана открыла по нему огонь.

О том, кто именно несет ответственность за вылазку, неизвестно.