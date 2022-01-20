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Мощный взрыв прогремел на юго-западе Ганы

Мощный взрыв прогремел на юго-западе Ганы Автомобиль, перевозивший взрывчатые вещества, взорвался в Западной области Ганы, есть пострадавшие.
Другие страны
20 января 2022 г. 23:52
Мощный взрыв прогремел на юго-западе Ганы

Автомобиль, перевозивший взрывчатые вещества, взорвался в Западной области Ганы, есть пострадавшие.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает полиция страны.

"Предварительное расследование установило, что автомобиль со взрывчатыми веществами для горных работ, который направлялся из Тарквы в рудники Чирано, столкнулся с мотоциклом, в результате чего произошел взрыв. Большинство пострадавших были спасены и находятся в различных больницах и клиниках муниципалитета Богосо", - говорится в заявлении, опубликованном в Facebook-аккаунте полиции.

Полиция рекомендовала населению в целях безопасности покинуть район взрыва, пока ведутся восстановительные работы. Также полиция призвала открыть школы, церкви и другие объекты в близлежащих городах для размещения пострадавших.

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