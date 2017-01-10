Мощный взрыв прогремел на северо-востоке Сирии

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Мощный взрыв прогремел в понедельник в городе Камышлы на северо-востоке Сирии.

Как передает Report, об этом сoобшил информационный портал Al-Masdar News.

Как отмечается, в одном из центральных районов города было приведено в действие взрывное устройство, закрепленное на автомашине.

По информации портала, по меньшей мере один человек стал жертвой взрыва и еще несколько получили ранения. На место инцидента прибыли бригады скорой помощи.





