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    Мощный взрыв прогремел на НПЗ в Италии - ВИДЕО

    Инцидент причинил большой материальный ущерб, пострадавших нет

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Мощный взрыв, вызвавший сильный пожар, прогремел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в провинции Павия на севере Италии.

    Как передает Report, об этом сообщила в своей электронной версии газета La Stampa.

    По ее данным, инцидент причинил большой материальный ущерб, пострадавших нет.

    Авария произошла на принадлежащем компании ENI предприятии в городе Саннадзаро-де-Бургонди (область Ломбардия). Оно является одним из крупнейших НПЗ в стране.

    Сначала в небо взметнулся огненный столб высотой несколько десятков метров. Затем место происшествия окутал густой черный дым. Для тушения огня прибыли несколько десятков пожарных машин.

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