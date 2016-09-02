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    В результате взрыва на северо-западе Пакистана 10 человек погибли, более 40 ранены

    Взрыв произошел в результате нападения четырех боевиков, которые были впоследствии ликвидированы силами безопасности

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Десять человек погибли, более 40 ранены в результате двойного взрыва в городе Мардан в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, сообщает Report со ссылкой на Daily Pakistan.

    По сообщению силовиков, взрыв произошел в результате нападения четырех боевиков, которые были впоследствии ликвидированы силами безопасности.

    На данный момент территория взрыва оцеплена правоохранительными органами, ведется расследование.

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