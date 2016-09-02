В результате взрыва на северо-западе Пакистана 10 человек погибли, более 40 ранены

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Десять человек погибли, более 40 ранены в результате двойного взрыва в городе Мардан в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, сообщает Report со ссылкой на Daily Pakistan.

По сообщению силовиков, взрыв произошел в результате нападения четырех боевиков, которые были впоследствии ликвидированы силами безопасности.

На данный момент территория взрыва оцеплена правоохранительными органами, ведется расследование.