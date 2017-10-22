Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Мощный тайфун "Лан" обрушился на побережье Японии, есть погибшие, региональные власти объявили обязательную эвакуацию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NHK.

По данным телеканала, один человек погиб при обрушении строительных лесов в городе Фукуока.

Тайфун движется по направлению к острову Хонсю с юга со скоростью 45 км/ч. Скорость ветра достигает 162 км/ч.

В свою очередь, агентство Киодо сообщает о второй жертве стихии. Пожилой мужчина утонул в море, когда его лодка перевернулась.

Авиакомпании Japan Airlines и All Nippon Airways отменили в общей сложности 350 рейсов в воскресенье и 170 в понедельник. Свои планы пришлось изменить 43 тысячам пассажиров. Также отмечаются перебои в движении поездов.

Автопроизводитель Toyota приостановил работы на нескольких сборочных предприятиях, оказавшихся в эпицентре непогоды.

Власти ряда регионов объявили обязательную эвакуацию для 5,6 тысячи семей, еще 376 тысяч семей получили рекомендацию по возможности покинуть свои дома и перебраться в более безопасные районы.