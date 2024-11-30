Мощный шторм достиг юго-восточного побережья Индии

Штормовой циклон "Фенгал" достиг юго-восточного побережья Индии, вызвав затопления в ряде городов и районов.

Штормовой циклон "Фенгал" достиг юго-восточного побережья Индии, вызвав затопления в ряде городов и районов.

Как передает Report, об этом сообщают местные власти и метеорологическая служба.

По данным метеорологов, сильные дожди в сочетании с порывистым ветром обрушились на несколько районов северной части южного индийского штата Тамилнад и союзной территории Пондичерри. Отмечается, что Региональный метеорологический центр в Ченнаи (столице штата Тамилнад) в субботу сохранил красное предупреждение для восьми округов.

Согласно информации, аэропорт Ченнаи объявил о приостановке работы до 04:00 1 декабря (02:30 по Баку) из-за неблагоприятных погодных условий, в частности сильного затопления взлетно-посадочных полос. В результате было отменено около 55 рейсов, как внутренних, так и международных, а еще 19 были перенаправлены в другие воздушные гавани.

"Мы рекомендуем пассажирам уточнять информацию о своих рейсах у авиакомпаний", - говорится в сообщении аэропорта в соцсети X.

Власти закрыли все пляжи, приостановлено движение поездов. Основной удар стихии ожидается в ближайший час.