Мощные ливни в Пакистане унесли жизни 76 человек

Число жертв мощных ливней в различных провинциях Пакистана возросло до 76.

Число жертв мощных ливней в различных провинциях Пакистана возросло до 76.

Как передает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, мощные ливни, обрушившиеся на большую часть пакистанских регионов 5 июля, негативно повлияли на жизнь пакистанцев.

С гибелью еще шести человек число погибших в результате непрекращающихся ливней в Карачи возросло до 14. Трое погибли в результате удара электрическим током, еще трое - в результате обрушения потолка. Во многих частях города были затоплены дороги, жилые строения и предприятия.

В провинции Белуджистане, наиболее пострадавшей от разгула стихии, повреждено 670 строений и 12 плотин.

Мощные ливни имели место также в пакистанской столице и в городе Равалпинди.

Под водой оказались жилые постройки в районе H-13 в Исламабаде, ряд автострад затопило в городе Равалпинди.

Ожидается, что дожди продолжатся по всей стране в течение всего праздника.