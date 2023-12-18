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Мощные ливни парализовали жизнь на юге Индии

Мощные ливни парализовали жизнь на юге Индии Мощные ливни вызвали многочисленные затопления, нарушив нормальную жизнь в южном индийском штате Тамилнад.
Другие страны
18 декабря 2023 г. 09:37
Мощные ливни парализовали жизнь на юге Индии

Мощные ливни вызвали многочисленные затопления, нарушив нормальную жизнь в южном индийском штате Тамилнад.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили власти штата в распространенном заявлении, особенно пострадали округа Тирунелвели, Тутикорин, Тенкаси и Каньякумари.

По данным властей, в округе Тутикорин выпало 600 мм осадков всего за 15 часов, в соседних округах выпало от 260 до 173 мм осадков. Главный министр Тамилнада Мутхувел Карунанидхи Сталин поручил организовать центры помощи в пострадавших районах и при необходимости немедленно эвакуировать людей из зоны затопления. В регион направлены две группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.

Из-за проливных дождей в пострадавших районах понедельник объявлен выходным днем. Все школы, колледжи, банки, частные учреждения и компании государственного сектора закрыты. Метеорологический департамент Индии выпустил предупреждение о том, что ливни в Южной Индии продолжатся.

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Версия на английском языке Heavy downpours paralyze life in southern India

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