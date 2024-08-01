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Мощные грозы обрушились на 24 французских департамента

Мощные грозы обрушились на 24 французских департамента Мощный грозовой фронт, накрывший накануне 24 департамента Франции, причинил ущерб, в ряде случаев значительный, многим муниципальным образованиям.
Другие страны
1 августа 2024 г. 13:24
Мощные грозы обрушились на 24 французских департамента

Мощный грозовой фронт, накрывший накануне 24 департамента Франции, причинил ущерб, в ряде случаев значительный, многим муниципальным образованиям.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают в четверг французские СМИ.

В городе Эврё, административном центре нормандского департамента Эр, по сообщению местной префектуры, на предприятиях, в магазинах, в жилом секторе произошли сильные затопления помещений, повреждены кровли. За 2,5 часа там выпало 40 мм осадков. В городе Ле Мениль-Журдэн из-за удара молнии загорелся дом.

На департамент Вогезы обрушился град размером с абрикосы, который продолжался 20 минут, по информации мэра города Жерарме. Местная метеостанция зарегистрировала 79,8 мм осадков, выпавших за 45 минут, что превышает месячную норму. Стихия повредила дороги и повалила деревья.

СМИ сообщают об ущербе городскому хозяйству и жилым зданиям в других департаментах Франции. Французская грозовая обсерватория Керонос зафиксировала во время непогоды 54 365 молний.

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Версия на азербайджанском языке Fransada güclü tufan bir sıra fəsadlara yol açıb
Версия на английском языке Violent thunderstorms wreak havoc across 24 French departments

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