Мощные дожди затопили часть Лазурного Берега Франции

Сильные грозы обрушились на часть Лазурного Берега Франции и привели к наводнениям в департаменте Приморские Альпы. Особенно пострадали город Канн и коммуна Антиб.

Сильные грозы обрушились на часть Лазурного Берега Франции и привели к наводнениям в департаменте Приморские Альпы. Особенно пострадали город Канн и коммуна Антиб.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила французская газета Nice-Matin.

По ее данным, мощные атмосферные осадки выпали 23 сентября утром. Грозы привели к крупным наводнениям и вызвали сложности с движением на железных и автомобильных дорогах, в ряде населенных пунктов закрыты школы.

Особенно пострадали Канн и коммуна Антиб, отметило издание. В Канне за час выпало 36 мм осадков, утверждает издание. Пользователи соцсетей публикуют видео непогоды, на которых потоки воды затапливают улицы города и уносят с собой машины.

По словам мэра Канна Давида Лиснара, пострадавших нет. Он написал в соцсети "X" о том, что городские власти не получали предупреждений о надвигающейся непогоде. Местные чиновники организовали кризисный штаб, а муниципальные службы борются с последствиями наводнения.