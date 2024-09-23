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Мощные дожди затопили часть Лазурного Берега Франции

Мощные дожди затопили часть Лазурного Берега Франции Сильные грозы обрушились на часть Лазурного Берега Франции и привели к наводнениям в департаменте Приморские Альпы. Особенно пострадали город Канн и коммуна Антиб.
Другие страны
23 сентября 2024 г. 17:22
Мощные дожди затопили часть Лазурного Берега Франции

Сильные грозы обрушились на часть Лазурного Берега Франции и привели к наводнениям в департаменте Приморские Альпы. Особенно пострадали город Канн и коммуна Антиб.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила французская газета Nice-Matin.

По ее данным, мощные атмосферные осадки выпали 23 сентября утром. Грозы привели к крупным наводнениям и вызвали сложности с движением на железных и автомобильных дорогах, в ряде населенных пунктов закрыты школы.

Особенно пострадали Канн и коммуна Антиб, отметило издание. В Канне за час выпало 36 мм осадков, утверждает издание. Пользователи соцсетей публикуют видео непогоды, на которых потоки воды затапливают улицы города и уносят с собой машины.

По словам мэра Канна Давида Лиснара, пострадавших нет. Он написал в соцсети "X" о том, что городские власти не получали предупреждений о надвигающейся непогоде. Местные чиновники организовали кризисный штаб, а муниципальные службы борются с последствиями наводнения.

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