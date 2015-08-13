​Мощность взрыва в Китае была эквивалентна 21 тонне тротила

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Мощность взрыва, прогремевшего в среду вечером в порту Тяньцзиня в Китае, была эквивалентна 21 тонне тротила, передает Report со ссылкой на РБК.

Один из очевидцев происшествия рассказал, что взрыв был такой силы, что был похож на взрыв ядерной бомбы.

По информации агентства Синьхуа, количество жертв мощного взрыва в Тяньцзине в ночь на четверг увеличилось до 44, госпитализированы в общей сложности 520 человек, 66 из них - в критическом состоянии.

Отметим, что два взрыва с разницей в 30 секунд прогремели в среду вечером в контейнерном терминале с опасными веществами логистической компании в Тяньцзине. По словам очевидцев, взрывная волна ощущалась на расстоянии десятков километров.