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    Число погибших в результате землетрясения в Мексике возросло до 226 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 4

    Землетрясения магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник© AP Foto/Rebecca Blackwell

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате землетрясения в Мексике возросло до 226 человек. Как сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава спасательной службы этой страны. 

    *** 02:06

    По меньшей мере 42 человека погибли в мексиканском штате Морелос после землетрясения.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил губернатор штата Грако Рамирес в Twitter.

    "Первый предварительный отчет о погибших", — написал Рамирес. Он разместил на своей странице таблицу с первыми предварительными данными о погибших, в которой указано, что их общее число составило 42.

    Землетрясения магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Эпицентр находился в 49 километрах к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса и в 8 километрах от населенного пункта Тепеохума. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.

    ***00:15

    Пять человек погибли из-за землетрясения в Мексике.

    Как передает Report, информация об этом появилась в СМИ.

    ***23:20

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В районе столицы Мексики Мехико зафиксировано мощное землетрясение.

    Как передает Report, об этом информирует агентство Bloomberg.

    Согласно предварительной информации, магнитуда подземных толчков составила 6,8, а эпицентр находился к востоку от Мехико. В свою очередь, некоторые СМИ пишут, что магнитуда достигала 7,4.

    Дальнейшая информация уточняется. В Сети появились кадры, на которых можно увидеть происходящее.

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