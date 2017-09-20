Число погибших в результате землетрясения в Мексике возросло до 226 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 4

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Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате землетрясения в Мексике возросло до 226 человек. Как сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава спасательной службы этой страны.

*** 02:06

По меньшей мере 42 человека погибли в мексиканском штате Морелос после землетрясения.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил губернатор штата Грако Рамирес в Twitter.

"Первый предварительный отчет о погибших", — написал Рамирес. Он разместил на своей странице таблицу с первыми предварительными данными о погибших, в которой указано, что их общее число составило 42.

Землетрясения магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Эпицентр находился в 49 километрах к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса и в 8 километрах от населенного пункта Тепеохума. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.

***00:15

Пять человек погибли из-за землетрясения в Мексике.

Как передает Report, информация об этом появилась в СМИ.

***23:20

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В районе столицы Мексики Мехико зафиксировано мощное землетрясение.

Как передает Report, об этом информирует агентство Bloomberg.

Согласно предварительной информации, магнитуда подземных толчков составила 6,8, а эпицентр находился к востоку от Мехико. В свою очередь, некоторые СМИ пишут, что магнитуда достигала 7,4.

Дальнейшая информация уточняется. В Сети появились кадры, на которых можно увидеть происходящее.