Мощное землетрясение произошло у берегов США

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у побережья американского штата Орегон 30 июля.
Как передает Report, об этом сообщается на сайте Геологической службы США.
Отмечается, что эпицентр располагался на глубине более 10 км.
«Эпицентр землетрясения находился в 366 км к западу от населенного пункта Чарлстон», — цитирует сообщение «Газета.ру».
Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.
Угроза цунами в регионе не объявлялась.
News DepartmentАвтор новости
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