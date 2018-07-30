 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Мощное землетрясение произошло у берегов США

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у побережья американского штата Орегон 30 июля.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

    Отмечается, что эпицентр располагался на глубине более 10 км.

    «Эпицентр землетрясения находился в 366 км к западу от населенного пункта Чарлстон», — цитирует сообщение «Газета.ру».

    Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

    Угроза цунами в регионе не объявлялась.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi