Мощное землетрясение произошло у берегов США

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у побережья американского штата Орегон 30 июля.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

Отмечается, что эпицентр располагался на глубине более 10 км.

«Эпицентр землетрясения находился в 366 км к западу от населенного пункта Чарлстон», — цитирует сообщение «Газета.ру».

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Угроза цунами в регионе не объявлялась.