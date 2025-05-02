Мощное землетрясение произошло у берегов Аргентины

Землетрясение магнитудой 6,4 зарегистрировано у побережья Аргентины.

Землетрясение магнитудой 6,4 зарегистрировано у побережья Аргентины.

Как передает Report , об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 291 км к юго-востоку от города Ушуая, где проживают порядка 58 тыс. человек, и в 523 км к юго-востоку от чилийского города Пунта-Аренас с населением около 117 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Ранее 2 мая власти Чили и Аргентины объявляли эвакуацию прибрежных районов из-за угрозы цунами после землетрясения магнитудой 7,5. По данным сейсмологической службы Чили, подземные толчки произошли в 218 км от Пуэрто-Уильямса. Очаг залегал на глубине 10 км. О пострадавших и разрушениях сообщений не поступало.