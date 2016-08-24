В результате землетрясения в Италии погибли 14 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Число погибших при землетрясении в Италии возросло до 14 человек, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По предварительным данным, в городе Аккумоли погибли не менее шести человек, еще двое погибли в Аркуата-дель-Тронто и пятеро в Аматриче.

Кроме того, в городке Пескара-дель-Тронто погиб ребенок.

***08:33

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в районе итальянского города Аматриче в центральной части Италии, по предварительным данным, погибли два человека.

Как передает Report, мэр города Серджио Пироцци, выступая по телевидению, сообщил, что в городе наблюдаются серьезные повреждения зданий, под обломками строений могут находиться люди, возможно, пострадал мост.

"Посмотрите, некоторые здания перестали существовать, мы надеемся, что получим помощь", - сказал он.

Он заявил, что городу необходима тяжелая техника, чтобы добраться до людей, которые могут оставаться под обломками рухнувших домов.

***06:07

Подземный толчок магнитудой 6,3 был зарегистрирован в районе города Терни, на границе областей Лацио и Умбрия в центре Италии.

Как передает Report, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, эпицентр подземных толчков находился примерно в 24 км к западу от города Асколи-Пичено и в 50 км к северу от Л'Акуила. Очаг стихии залегал на глубине 2 км.

Данные о пострадавших и разрушениях не сообщаются.