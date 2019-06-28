Мощный потоп произошел на территории аэропорта Шереметьево

В аэропорту Шереметьево (Москва) затопило парковку терминала "В".

Как передает Report, об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Мощный потом произошел на Лобненском повороте, что рядом с парковкой терминала "В". По словам очевидцев, скорее всего, причина случившегося - затянувшийся ремонт.

В настоящее время ливневая канализация практически не работает, легковые автомобили, преодолевая водное препятствие, уходят под воду практически наполовину, некоторые застревают.