Мошенники пытались продать в странах ЕС вакцины от COVID-19 на 3 млрд евро

ЕС ранее предупреждал об увеличении числа случаев мошенничества с вакцинами против коронавируса

Мошенники предприняли попытку сбыть в странах Евросоюза 400 млн доз контрафактных вакцин от коронавируса на сумму около €3 млрд. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Reuters заявили источники в Еврокомиссии.

"Это действительно очень большое количество. Никто понятия не имеет, что на самом деле находится в этих ампулах...", - сказал один источников агентства.

ЕС ранее предупреждал об увеличении числа случаев мошенничества с вакцинами против коронавируса, указывая на факт циркуляции на рынке поддельных препаратов.

Лидеры ЕС обсудят сегодня в режиме видеоконференции меры по защите граждан ЕС в условиях пандемии, а также затронут вопросы поставок вакцин и их модификаций для борьбы с новыми штаммами.