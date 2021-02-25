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Мошенники пытались продать в странах ЕС вакцины от COVID-19 на 3 млрд евро

Мошенники пытались продать в странах ЕС вакцины от COVID-19 на 3 млрд евро ЕС ранее предупреждал об увеличении числа случаев мошенничества с вакцинами против коронавируса
Другие страны
25 февраля 2021 г. 17:13
Мошенники пытались продать в странах ЕС вакцины от COVID-19 на 3 млрд евро

Мошенники предприняли попытку сбыть в странах Евросоюза 400 млн доз контрафактных вакцин от коронавируса на сумму около €3 млрд. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Reuters заявили источники в Еврокомиссии.

"Это действительно очень большое количество. Никто понятия не имеет, что на самом деле находится в этих ампулах...", - сказал один источников агентства.

ЕС ранее предупреждал об увеличении числа случаев мошенничества с вакцинами против коронавируса, указывая на факт циркуляции на рынке поддельных препаратов.

Лидеры ЕС обсудят сегодня в режиме видеоконференции меры по защите граждан ЕС в условиях пандемии, а также затронут вопросы поставок вакцин и их модификаций для борьбы с новыми штаммами.

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