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    Мошенники похитили данные банковских карт 380 тыс клиентов British Airways

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Мошенники похитили данные банковских карт около 380 тысяч клиентов британской авиакомпании British Airways с сайта и мобильного приложения. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

    Сведения, за исключением паспортных данных и информации о перелетах, были похищены у клиентов, которые бронировали билеты с 21 августа по 5 сентября включительно.

    Уязвимость, позволившая хакерам похитить информацию, уже устранена, сообщает авиаперевозчик.

    Холдинг International Airlines Group, в которую входит British Airways, проводит срочное расследование.

    Глава British Airways Алекс Круз выразил сожаление из-за случившегося и принес извинения клиентам. "Мы глубоко сожалеем о нарушении, вызванном преступными действиями. Мы очень серьезно относимся к защите данных наших клиентов", — приводятся его слова в заявлении.

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