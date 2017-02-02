Мошенник взломал банковскую карту президента Эстонии

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Президент Эстонии Керсти Кальюлайд стала жертвой мошенника, завладевшего данными ее служебной банковской карты, cообщает Report со ссылкой на эстонскую газету Postimees.

Канцелярия президента 8 января получила информацию о том, что неизвестный мошенник завладел реквизитами служебной банковской карты президента Эстонии и оплатил несколько покупок в американском магазине Ross Stores на сумму 2,8 тыс. евро.

По данным СМИ, канцелярия президента вовремя отреагировала на инцидент, сделки были аннулированы, снятые с карты деньги возвращены.