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    Мошенник взломал банковскую карту президента Эстонии

    Этой банковской картой было оплачено несколько покупок на сумму 2,8 тыс. евро

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Президент Эстонии Керсти Кальюлайд стала жертвой мошенника, завладевшего данными ее служебной банковской карты, cообщает Report со ссылкой на эстонскую газету Postimees.

    Канцелярия президента 8 января получила информацию о том, что неизвестный мошенник завладел реквизитами служебной банковской карты президента Эстонии и оплатил несколько покупок в американском магазине Ross Stores на сумму 2,8 тыс. евро.

    По данным СМИ, канцелярия президента вовремя отреагировала на инцидент, сделки были аннулированы, снятые с карты деньги возвращены.

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