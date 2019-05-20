Моряков танкера Sea Shark с азербайджанцем на борту освободят в течение двух-трех дней

Моряки с задержанного в Египте танкера Sea Shark будут освобождены в течение двух-трех дней.

Об этом ТАСС заявили в воскресенье адвокаты, которые занимаются этим делом, передает Report.

"Решение по освобождению моряков с задержанного судна принято - в ближайшие два-три дня они все будут отпущены группами по 10 человек, - отметили они. - Один из двух россиян, судя по всему, сможет покинуть судно уже сегодня, второй - в следующей группе. Власти Египта отпускают людей, но оставляют у себя танкер с грузом до уплаты штрафа в $56 млн за незаконный заход в территориальные воды страны".

Всего на борту находится 31 человек - двое граждан РФ, они приехали из Крыма, а также 17 из Украины, один - из Азербайджана, остальные - граждане Филиппин, Шри-Ланки и Индии.