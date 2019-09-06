В Пентагоне пожаловались на избыточный вес солдат ВМС США

Военно-морские силы (ВМС) США заняли первое место в списке видов вооруженных сил страны по степени распространенности избыточного веса среди военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Пентагоном.

Согласно этим данным, от ожирения страдает каждый пятый американский моряк - то есть в общей сложности 22%, что превышает средний показатель по всем видам ВС. Согласно докладу, избыточный вес военнослужащих приводит к снижению боеготовности Военно-морских сил.

При этом в Военно-воздушных силах этот показатель составляет 18,1%, а в Армии (сухопутных войсках) - 17,4%. Лучше всех проявили себя морские пехотинцы - среди них проблемы с лишним весом есть лишь у 8,3%.

Ситуация с лишним весом в Вооруженных силах США ухудшается с каждым годом. Так, уровень ожирения в ВМС с 2011 года вырос сразу в шесть раз. В остальных же видах ВС - в два и более раза.

"В ВМС США на кораблях убрали из рациона жирную и жареную пищу, а также напитки с высоким содержанием сахара. Спортивные залы и фитнес-центры на базах открыты круглосуточно. Но моряки продолжают толстеть", - пишет New York Times.