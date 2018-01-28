Морские суда и авиация продолжат поиски пропавшего в Японском море сейнера "Восток"

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Операция по поиску пропавшего 25 января в Японском море рыболовецкого судна «Восток», , на борту которого находились двое азербайджанцев, продолжатся в воскресенье с привлечением морских судов и авиации.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщают представители морского спасательно-координационного центра во Владивостоке.

В воскресенье к поискам планируется снова подключить авиацию.

В операции задействованы спасательный буксир «Спасатель Заборщиков», теплоход «Кунашир», траулер «Океан».