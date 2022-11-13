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Морские службы Франции спасли более 140 мигрантов, пытавшихся переплыть Ла-Манш

Морские службы Франции спасли более 140 мигрантов, пытавшихся переплыть Ла-Манш Морские службы Франции спасли в водах пролива Ла-Манш более 140 мигрантов, которые на лодках пытались нелегально попасть в Великобританию.
Другие страны
13 ноября 2022 г. 06:50
Морские службы Франции спасли более 140 мигрантов, пытавшихся переплыть Ла-Манш

Морские службы Франции спасли в водах пролива Ла-Манш более 140 мигрантов, которые на лодках пытались нелегально попасть в Великобританию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила префектура зоны Ла-Манша и Северного моря.

Первое сообщение о терпящей бедствие лодке поступило в региональный операционный центр мониторинга и спасения на мысе Гри-Не еще вечером 11 ноября. По итогам спасательной операции из воды извлекли 40 мигрантов.

Еще две лодки обнаружили утром 12 ноября. С одной удалось спасти 52 мигранта, с другой - еще 50. Всех терпевших бедствие нелегалов доставили в порт Кале, где передали в руки пограничной полиции.

Париж вместе с Лондоном несколько лет борется с проблемой нелегалов, предпринимающих попытки на надувных или самодельных лодках пересечь проливы Ла-Манш и Па-де-Кале, чтобы добраться до Великобритании. Несмотря на усилия властей, число беженцев постоянно растет. По информации британских служб, в 2021 году, воспользовавшись этим маршрутом, в Соединенное Королевство незаконно попали более 28 тыс. человек.

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Версия на азербайджанском языке La-Manş boğazında 140-dan çox miqrant xilas edilib

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