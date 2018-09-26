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    Морские силы Марокко открыли огонь по судну с мигрантами в Средиземном море

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Боевое подразделение Королевского морского флота (КМФ) Марокко, несущее дежурство в Средиземном море, открыло во вторник огонь по быстроходному судну, на котором находились нелегальные мигранты.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обнародованном коммюнике министерства внутренних дел королевства.

    "Силы КМФ были вынуждены открыть огонь по быстроходному судну, которым управлял испанский гражданин, находившемуся в марокканских водах", - указано в заявлении. Также МВД отметило, что стрельба была начата после того, как судно не отреагировало на предупредительные сигналы.

    В результате ранения различной степени тяжести получили четыре человека. Они уже эвакуированы в провинциальный госпиталь префектуры Мдик-Фнидек, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

    Как отмечается в коммюнике, на задержанном судне находились нелегальные мигранты. По факту произошедшего инцидента начато следствие. Управлявший судном испанский гражданин задержан.

    Вместе с тем информационный портал Medias24 сообщает, что один из пострадавших в результате полученных ранений скончался. Речь идет о женщине, гражданке Марокко.

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