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Морская полиция КНР отогнала японские корабли от островов Дяойюдао

Морская полиция КНР отогнала японские корабли от островов Дяойюдао Береговая охрана КНР вытеснила рыболовецкие суда и патрульные катера Японии из акватории островов Дяоюйдао (Сенкаку), являющихся предметом территориального спора двух стран.
Другие страны
4 июля 2024 г. 08:48
Морская полиция КНР отогнала японские корабли от островов Дяойюдао

Береговая охрана КНР вытеснила рыболовецкие суда и патрульные катера Японии из акватории островов Дяоюйдао (Сенкаку), являющихся предметом территориального спора двух стран.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель китайского ведомства Лю Дэцзюнь.

"Корабли китайской береговой охраны отреагировали в соответствии с законом, приняли необходимые меры контроля, сделали предупреждение и вытеснили японские суда", - приводятся его слова на сайте ведомства.

Он отметил, что Дяоюйдао вместе с соседними островами являются неотъемлемой территорией Китая. "Мы призываем Японию немедленно прекратить всю незаконную деятельность в этих водах", - заявил Лю Дэцзюнь.

Он указал, что береговая охрана КНР продолжит осуществлять деятельность по обеспечению правопорядка в водах, находящихся под юрисдикцией Китая.

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