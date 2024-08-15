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Морская полиция Китая вытеснила японское судно из зоны спорных островов

Морская полиция Китая вытеснила японское судно из зоны спорных островов Катера морской полиции КНР вытеснили рыболовецкое судно Японии из акватории островов Дяоюйдао (Сенкаку).
Другие страны
15 августа 2024 г. 10:35
Морская полиция Китая вытеснила японское судно из зоны спорных островов

Катера морской полиции КНР вытеснили рыболовецкое судно Японии из акватории островов Дяоюйдао (Сенкаку).

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на Управление береговой охраны Китая.

"Японское рыболовецкое судно "Цурумару" незаконно вошло в территориальные воды китайских островов Дяоюйдао. Корабли береговой охраны Китая приняли необходимые меры контроля и предупредили о необходимости отогнать его в соответствии с законом", - сообщили в ведомстве.

В управлении береговой охраны Китая добавили, что острова Дяоюйдао считаются неотъемлемой территорией КНР. В ведомстве призвали Японию "немедленно прекратить всю незаконную деятельность в этих водах".

После Второй мировой войны острова находились под контролем американских военных. В начале 1970-х годов Китай и Япония поставили вопрос о пересмотре принадлежности островов в связи с обнаружением возможных залежей нефти в регионе.

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