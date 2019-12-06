Моралес заявил, что данные доклада ОАГ говорят о его победе на выборах

Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил в пятницу, что окончательные результаты пересчета голосов на всеобщих выборах в октябре комиссией Организации американских государств (ОАГ) говорят о его победе в первом туре, и обвинил организацию в участии в государственном перевороте в стране, передает Report.

"Доклад ОАГ выявил 226 протоколов с нарушениями. Если даже отменить голоса за MAS ("Движение к социализму") из этих протоколов, разрыв в результатах останется выше 10%. Единственное мошенничество было на стороне ОАГ, соучастницы государственного переворота для приведения к власти правительства де-факто", - заявил Моралес в Twitter.

По словам Моралеса, обвинения со стороны правых сил в подлоге на октябрьских выборах несостоятельны, поскольку доклад ОАГ отмечает нарушения, а не мошенничество с результатами.

"Закон предусматривает, что при наличии нарушений голосование должно быть проведено повторно. Наша победа в первом туре была украдена", - добавил Моралес.