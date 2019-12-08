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Моралес возглавит штаб своей партии на выборах президента Боливии в 2020 году

​Моралес возглавит штаб своей партии на выборах президента Боливии в 2

Большой съезд боливийского Движения к социализму выбрал экс-президента страны Эво Моралеса руководителем своей президентской кампании 2020 года.

Как передает Report, об этом Моралес сообщил на своей странице в Twitter.

«Благодарю за доверие возглавить кампанию. Мы выберем единого кандидата и вновь победим в первом туре», - написал он.

О намерении участвовать в выборах президента весной 2020 года уже заявили основной конкурент Моралеса Карлос Меса, и другой правый политик, Луис Камачо.

На состоявшихся в Боливии 20 октября президентских выборах Моралес одержал победу уже в первом туре. Однако его соперник Карлос Меса не признал результаты голосования, после чего вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране. 10 ноября он объявил об отставке и покинул страну. В настоящее время Моралес находится в Мексике, где ему предоставили политическое убежище.

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