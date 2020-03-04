​Моралес выдвинут на Нобелевскую премию мира

Кандидатура бывшего президента Боливии Эво Моралеса выдвинута на Нобелевскую премию мира 2020 года. С соответствующей инициативой выступил во вторник аргентинский общественный деятель и правозащитник Адольфо Перес Эскивель, удостоенный награды в 1980 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил правозащитник Адольфо Перес Эскивель

"Для меня честь сообщить вам, что я выдвинул товарища Эво Моралеса Айму на Нобелевскую премию мира 2020 года", - написал он в Twitter. Свое решение 88-летний аргентинский правозащитник объяснил тем, что экс-глава Боливии за время своего пребывания на высшем государственном посту успешно внедрил "социальные программы, направленные на борьбу с бедностью, неравенством, изменением климата, то есть служащие делу мира".