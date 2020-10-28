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Моралес вернется в Боливию

Моралес вернется в Боливию Экс-президент Боливии Эво Моралес планирует вернуться в страну 9 ноября.
Другие страны
28 октября 2020 г. 04:31

Экс-президент Боливии Эво Моралес планирует вернуться в страну 9 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил избранный сенатор от партии "Движение к социализму" и вице-президент шести федераций производителей коки Андронико Родригес.

"Наш брат экс-президент въедет в Боливию 9 ноября, на следующий день после вступления в должность избранного президента Луиса Арсе, а 11 ноября он приедет в Кочабамбу - ровно в тот же день, что он выехал из страны год назад, и тем же путем", - сказал Родригес в интервью телеканалу Telesur.

Ранее суд в Боливии отменил действие ордера на задержание Моралеса, который был выдан по запросу прокуратуры, выдвинувшей в адрес бывшего главы государства обвинения в терроризме. Временное правительство Боливии неоднократно заявляло, что Моралес будет немедленно арестован, если вернется в страну. Сам экс-президент заявлял, что вернется в страну, когда появится такая возможность.

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