Моралес вернется в Боливию, если парламент не утвердит его отставку

Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что вернется на родину, если парламент не утвердит его прошение об отставке, направленное в воскресенье.

"Моё заявление об отставке находится в (законодательной) ассамблее, если ассамблея не примет его, я возвращаюсь. Сейчас я чувствую, что способен умиротворить Боливию", - Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил Моралес в интервью газете Universal.

По словам экс-президента, который получил политическое убежище в Мексике, нельзя принести мир оружием, как это делают сейчас. "Мир Боливии принесёт диалог, диалог с участием ООН, католической церкви и стран-посредников", - сказал он.

Все высшее руководство Боливии во главе с Моралесом 10 ноября ушло в отставку и покинуло страну. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес, конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти. При этом партия Моралеса настаивала, что сначала нужно утвердить отставку предыдущего президента, хотя заседания парламента по этой теме бойкотировала.