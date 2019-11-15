Моралес вернется в Боливию, если парламент не утвердит его отставку

Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что вернется на родину, если парламент не утвердит его прошение об отставке, направленное в воскресенье.
"Моё заявление об отставке находится в (законодательной) ассамблее, если ассамблея не примет его, я возвращаюсь. Сейчас я чувствую, что способен умиротворить Боливию", - Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил Моралес в интервью газете Universal.
По словам экс-президента, который получил политическое убежище в Мексике, нельзя принести мир оружием, как это делают сейчас. "Мир Боливии принесёт диалог, диалог с участием ООН, католической церкви и стран-посредников", - сказал он.
Все высшее руководство Боливии во главе с Моралесом 10 ноября ушло в отставку и покинуло страну. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес, конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти. При этом партия Моралеса настаивала, что сначала нужно утвердить отставку предыдущего президента, хотя заседания парламента по этой теме бойкотировала.
Anar TağıyevАвтор новости