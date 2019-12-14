​Моралес в Аргентине будет жить недалеко от границы с Боливией

Экс-президент Боливии Эво Моралес будет жить в аргентинском городе Сан-Рамон-де-ла-Нуэва-Оран, который находится менее чем в часе езды от границы с Боливией.

Как передает Report,об этом сообщает аргентинское издание Expreso de Salta со ссылкой на источники.

По информации издания, Моралес поселится в городе на следующей неделе, откуда будет руководить президентской кампанией его партии "Движение к социализму" (MAS) на выборах 2020 года.

"Там же разместится бывший вице-президент Альваро Гарсия Линера, среди других 12 человек, которые работают вместе с экс-президентом", - отмечает издание.

Моралес будет проживать в Аргентине, которая предоставила ему политическое убежище, в доме, снятом в аренду, бывшего президента будет охранять федеральная полиция.