​Моралес уверен в победе своего кандидата в первом туре

Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил РИА Новости, что рассчитывает на победу кандидата от своей партии "Движение к социализму" (MAS) уже в первом туре президентских выборов.

"Наши ожидания, что мы победим, что победим в первом туре. Несмотря на проблемы, MAS во всех опросах "правых" занимает первое место, и это большое преимущество", - сказал он, передает Report.

Ранее сообщалось, что кандидат от MAS на весенних выборах в Боливии будет определен 29 декабря на съезде членов движения, который пройдёт в Аргентине на границе с Боливией.