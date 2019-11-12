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Моралес сообщил о вылете в Мексику

​Моралес сообщил о вылете в Мексику

Ушедший в отставку лидер Боливии Эво Моралес сообщил, что вылетает в Мексику, власти которой согласились предоставить ему политическое убежище на территории страны.

Как передает Report, об этом написал он в Twitter.

"Братья и сестры, я вылетаю в Мексику. Благодарю за бескорыстие правительство этой братской страны, которое предоставило убежище, чтобы спасти наши жизни", - написал он в Twitter.

Моралес признал, что ему "больно покидать страну по политическим причинам", но пообещал в скором времени вернуться с новыми силами.

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