Моралес пообещал вернуться в Боливию через год

Экс-президент Боливии Эво Моралес выразил уверенность в том, что к следующему католическому Рождеству он вернется на родину, передает Report со ссылкой на Reuters.

"Я вернусь. В целях безопасности я не могу вдаваться в подробности относительно плана возвращения в Боливию. Но нужно возвращаться в свою страну", - рассказал Моралес агентству.

15 декабря и.о. главы Боливии Жанин Аньес объявила, что в ближайшее время будет выписан ордер на арест Эво Моралеса за неуважение конституции страны, а также за "подстрекательство к мятежу и терроризму". В ответ Моралес обвинил Аньес в диктатуре.

Моралес объявил о своей отставке с президентского поста 10 ноября после многочисленных акций протеста.

Моралес на данный момент находится в Аргентине, где получил политическое убежище. 29 декабря в Буэнос-Айресе пройдет собрание партии бывшего боливийского лидера "Движение к социализму" (MAS), на котором будут избраны кандидаты от коалиции на весенних президентских выборах в Боливии. Моралес выразил уверенность, что его партия вернет президентство, и уже к следующему Рождеству он будет на родине.