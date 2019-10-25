Моралес победил на выборах президента Боливии - ОБНОВЛЕНО

Действующий президент Боливии Эво Моралес побеждает на президентских выборах в первом туре, который состоялся 20 октября, свидетельствуют финальные данные Высшего избирательного суда страны, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Моралес набираетголосов, его ближайший соперник. Чтобы победить в первом туре, кандидату надо набрать болееголосов - или минимум, но с отрывом от ближайшего соперника в. Разрыв между кандидатами составляет, что говорит о победе Моралеса. Явка составила.При этом в данных избиркома отмечается, что подсчитаноголосов, доне хватаетактов, но они были аннулированы. Как отмечает агентство Рейтер со ссылкой на представителя избирательной комиссии Боливии,голосов были аннулированы в регионе Бени, а новое голосование запланировано на ноябрь. Однако они уже не изменят результаты голосования.Моралес 24 октября уже объявил о своей победе на президентских выборах в первом туре. Его поздравил с избранием МИД Венесуэлы.Подсчет голосов вызвал критику как со стороны оппозиции, так и со стороны Организации американских государств, которая выступала наблюдателем на выборах. ОАГ посоветовала провести второй тур.

Во время подсчета голосов в ряде городов Боливии начались манифестации, которые переросли в беспорядки. Протестующие поджигали региональные отделения избирательного суда. Уже известно о восьми пострадавших.

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Действующий президент Боливии Эво Моралес побеждает по итогам первого тура президентских выборов по результатам подсчета 99,81% голосов. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на данные высшего избирательного суда страны, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По его информации, Моралес набирает 47,06% голосов, а его ближайший конкурент Карлос Меса - 36,52%. Отрыв Моралеса от оппозиционного кандидата составляет более 10 процентных пунктов, что гарантирует ему победу уже в первом туре выборов.

Голосование на президентских и парламентских выборах состоялось в Боливии в воскресенье, первые предварительные результаты были обнародованы спустя почти четыре часа после закрытия участков. После их публикации Меса заявил, что итоги голосования должны позволить ему выйти во второй тур. Моралес в свою очередь сказал, что не подсчитанные на тот момент голоса жителей сельских районов гарантируют ему победу уже в первом туре. Согласно действующим в стране законам, для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов или 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10 процентных пунктов.

После оглашения предварительных результатов выборов президента в стране вспыхнули протесты. В среду Моралес объявил в Боливии режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.