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Моралес лидирует на выборах президента Боливии

Моралес лидирует на выборах президента Боливии

Президент Боливии Эво Моралес лидирует на выборах главы государства, но пока не набирает необходимого количества голосов для победы в первом туре.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, которые обнародовал в воскресенье Высший избирательный суд республики после подсчета 95% голосов.

Согласно этим данным, за Моралеса проголосовали 45,28%. Его основного соперника - экс-президента Карлоса Месу - поддержали 38,16% избирателей.

Третье место занимает кандидат от Христианско-демократической партии Чи Юн Чунг с 8,77% голосов.

По действующим в Боливии законам, для победы в первом туре кандидату, заручившемуся наибольшей поддержкой населения, необходимо набрать более 50% голосов или 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10%. Если никто из претендентов на высший пост не добьется этого результата, второй тур голосования пройдет 15 декабря.

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