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Moody's понизило рейтинг Израиля

Moody's понизило рейтинг Израиля Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги эмитента правительства Израиля в иностранной и национальной валютах с A2 до Baa1 с негативным прогнозом.
Другие страны
28 сентября 2024 г. 10:11
Moody's понизило рейтинг Израиля

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги эмитента правительства Израиля в иностранной и национальной валютах с A2 до Baa1 с негативным прогнозом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении агентства.

Отмечается, что снижение рейтинга обусловлено обострением конфликта с ливанским движением "Хезболла".

"Ключевым фактором понижения является наша оценка о том, что геополитические риски еще значительнее усилились до очень высоких уровней, что обернулось материальными негативными последствиями для кредитоспособности Израиля как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах. Интенсивность конфликта между Израилем и Хезболла значительно усилилась в последние дни", - отмечается в прогнозе.

Как отмечает агентство, заявленная руководством Израиля цель вернуть эвакуированных из северных регионов 60 тыс. жителей страны в их дома предполагает ведение более активных боевых действий. В то же время Moody's подчеркивает, что шансы на достижение договоренности о прекращении огня в секторе Газа снизились, а внутриполитические и геополитические риски значительно возросли. Согласно прогнозу, вероятность крупномасштабного конфликта между Израилем и Ираном остается низкой, но по-прежнему не исключена.

Агентство ожидает, что по итогам 2024 года рост ВВП Израиля из-за военных действий составит лишь 0,5%. Прогноз роста ВВП на 2025 год понижен с 4% до 1,5%.

Moody's понизило рейтинг Израиля уже во второй раз в 2024 году: в феврале он был снижен с A1 до A2.

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Версия на английском языке Moody's downgrades Israel's rating
Версия на азербайджанском языке “Moody`s” İsrailin kredit reytinqini aşağı salıb

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