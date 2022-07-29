О нас

Moody's предсказала скорую рецессию Мексике

Moody's предсказала скорую рецессию Мексике Аналитическая фирма Moody спрогнозировало, что в Мексике вероятно начнется рецессия в 2023 году.
Другие страны
29 июля 2022 г. 19:25
Moody's предсказала скорую рецессию Мексике

Аналитическая фирма Moody's спрогнозировало, что в Мексике вероятно начнется рецессия в 2023 году.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Mexico Daily News.

Эксперты связали риск рецессии с негативными трендами в мировой экономике и нестабильной ситуацией на внутренних рынках. В отчете сообщается, что экономика Мексики на данный момент сталкивается с рядом неблагоприятных событий, включая высокие цены на сырье и ослабление внутреннего спроса на фоне необходимости повышения процентных ставок для борьбы с высокой инфляцией.

Экономисты предупреждают, что мексиканские домохозяйства ощутят рецессию из-за повышения безработицы и высокой инфляции.

Ожидается, что в случае благоприятной международной экономической обстановки, восстановление ВВП в стране начнется уже в первом квартале 2024 года вслед за укреплением экономики США.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
29 июля 2022 г. 12:01
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
29 июля 2022 г. 10:37
Поставки российских поездов для Бакинского метрополитена отложены до конца года
Поставки российских поездов для Бакинского метрополитена отложены до конца года
28 июля 2022 г. 17:02
В Гяндже может быть создан промышленный парк
В Гяндже может быть создан промышленный парк
28 июля 2022 г. 13:41
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
27 июля 2022 г. 16:02
Названа сумма причиненного Арменией ущерба туризму Азербайджана
Названа сумма причиненного Арменией ущерба туризму Азербайджана
27 июля 2022 г. 15:48
Назначен новый вице-президент BP по Азербайджану
Назначен новый вице-президент BP по Азербайджану
26 июля 2022 г. 11:17
Подоляк: Украина делает все, чтобы украинское зерно достигло нуждающихся в нем
Подоляк: Украина делает все, чтобы украинское зерно достигло нуждающихся в нем
25 июля 2022 г. 17:09
Новые кадры из города Лачын
ФотоНовые кадры из города Лачын
25 июля 2022 г. 16:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi