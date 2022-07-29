Moody's предсказала скорую рецессию Мексике

Аналитическая фирма Moody спрогнозировало, что в Мексике вероятно начнется рецессия в 2023 году.

Аналитическая фирма Moody's спрогнозировало, что в Мексике вероятно начнется рецессия в 2023 году.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Mexico Daily News.

Эксперты связали риск рецессии с негативными трендами в мировой экономике и нестабильной ситуацией на внутренних рынках. В отчете сообщается, что экономика Мексики на данный момент сталкивается с рядом неблагоприятных событий, включая высокие цены на сырье и ослабление внутреннего спроса на фоне необходимости повышения процентных ставок для борьбы с высокой инфляцией.

Экономисты предупреждают, что мексиканские домохозяйства ощутят рецессию из-за повышения безработицы и высокой инфляции.

Ожидается, что в случае благоприятной международной экономической обстановки, восстановление ВВП в стране начнется уже в первом квартале 2024 года вслед за укреплением экономики США.