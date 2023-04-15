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Монтана первым среди американских штатов принял закон о запрете TikTok

Монтана первым среди американских штатов принял закон о запрете TikTok Законодатели американского штата Монтана приняли закон о запрете работы мобильного приложения TikTok.
Другие страны
15 апреля 2023 г. 08:57
Монтана первым среди американских штатов принял закон о запрете TikTok

Законодатели американского штата Монтана приняли закон о запрете работы мобильного приложения TikTok.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, законопроект, известный как SB 419, запрещает магазинам мобильных приложений предлагать TikTok для загрузки пользователям в Монтане. При этом Apple и Google, управляющие магазинами мобильных приложений, будут оштрафованы за нарушение запрета, если законопроект станет законом.

Пока неясно, как государство будет обеспечивать соблюдение запрета. Законопроект направили на подпись губернатору Монтаны Грегу Джанфорте.

"Губернатор внимательно рассмотрит любой законопроект, который законодательный орган отправит ему на стол", - заявил представитель офиса губернатора Монтаны.

Чтобы сохранить возможность работы в США, компания работает над инициативой под названием Project Texas, в рамках которой создается отдельная организация для хранения данных американских пользователей в США на серверах, управляемых технологической компанией Oracle.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın Montana ştatı “TikTok”u qadağan edən qanun qəbul edib

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