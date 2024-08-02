Монголия и США договорились о сотрудничестве в сферах экономики, энергетики и образования

Монголия и США намерены активно развивать взаимовыгодное сотрудничество в многих сферах.
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"Стороны договорились активно развивать взаимовыгодное сотрудничество в области энергетики, образования, охраны окружающей среды, сельского хозяйства, торговли и экономики в рамках стратегического партнерства", - сообщает сайт монгольского президента.
Стороны отметили, что реализация совместной программы правительства Монголии и американского фонда "Вызовы тысячелетия" по улучшению водоснабжения Улан-Батора на 80% является символом дружбы между народами двух стран. Речь идет о строительстве двух предприятий: станции глубокой очистки воды и завода по ее переработке. Вклад правительства Монголии в этот проект составит $111 млн, вклад американского фонда - $350 млн.