Монголия и США договорились о сотрудничестве в сферах экономики, энергетики и образования

Монголия и США намерены активно развивать взаимовыгодное сотрудничество в многих сферах.

Монголия и США намерены активно развивать взаимовыгодное сотрудничество в многих сферах.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба главы монгольского государства Ухнаагийн Хурэлсуха по итогам его встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Стороны договорились активно развивать взаимовыгодное сотрудничество в области энергетики, образования, охраны окружающей среды, сельского хозяйства, торговли и экономики в рамках стратегического партнерства", - сообщает сайт монгольского президента.

Стороны отметили, что реализация совместной программы правительства Монголии и американского фонда "Вызовы тысячелетия" по улучшению водоснабжения Улан-Батора на 80% является символом дружбы между народами двух стран. Речь идет о строительстве двух предприятий: станции глубокой очистки воды и завода по ее переработке. Вклад правительства Монголии в этот проект составит $111 млн, вклад американского фонда - $350 млн.